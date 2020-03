İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü anısına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Rol Model Olarak Anlamak" konulu konferans verdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferans, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

OMÜ Rektörü Sait Bilgiç, açılış konuşmasında, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin varlık ve özgürlük sevdasının anlatıldığı bir destan olduğuna değindi.

Bilgiç, "Bu destan binlerce yıllık Türk tarihini en öz biçimde on kıtaya sığdırmıştır. Bu destandır ki Türk milletinin inancının, gücünün azminin ve toplumsal değerinin bir belgesidir. Bir yandan da bu ölümsüz eser 'Doğacaktır sana vadettiği günler Hakkın, Kim bilir belki yarın bekli yarından da yakın' diyerek geleceğe ümit ve azimle bakmamızı sağlayan bir iman ve güç kaynağıdır." diye konuştu.

Özgeçmişinin okunmasının ardından kürsüye çıkan Yalçın Topçu, Türk milletinin istiklalinin milli şairi Mehmet Akif Ersoy'u asla unutmayacağını ve dünya durdukça da rahmetle, minnetle ve şükranla anacağı belirtti.

"Yazmaya başladığında bazen bir mısraının üzerinde günlerce düşündüğünü yemeyi, içmeyi, uykuyu unuttuğunu, Meclisteki çalışmaları sırasında bile yazacağı marş ile meşgul olduğunu biliyoruz." diyen Topçu, şöyle devam etti:

"26 Şubat 1921'de önce gazetelerde yayımlanan bu eşsiz eser, milletimiz nezdinde de çok büyük kabul görmüş, yoğun istek üzerine Büyük Millet Meclisi'nde Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey tarafından kürsüden dört defa okunmuş ve milletvekillerinin ayakta alkışları ile 12 Mart 1921 Cumartesi günü saat 17.45'te milli marşımız olarak kabul edilmiştir."

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı, şiirlerinin bulunduğu Safahat adlı eserine dahil etmediğine değinen Topçu, "İstiklal Marşı, büyük Türk milletinin her rengi ve her deseni için o gün de bugün de ve dünya döndükçe milletimizin 'asgari müştereği' olmuş, onu şiirlerini topladığı Safahat'ına da dahil etmemiş ve Türk milletine ait olduğunu ifade etmişlerdir. Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinin ruhunu geleceğe taşıyan İstiklal Marşı'mızın her bir kelimesine, cümlesine ve her bir mısrasına ve kıtasına bakıldığında görülmektedir ki bu eşsiz eser büyük Türk milletinin milli mutabakat metnidir." diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy'un Türk milleti ve mazlum milletler için de rol model olduğunu dile getiren Topçu, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı'mızın 99'uncu yıl dönümünü kutlarken başta Cumhuriyetimizin kurucusu İstiklal Harbi'mizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahraman şehitlerimizi, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diyen İstiklal şairi, veteriner hekim, öğretmen, vaiz, hafız ve Kur'an mütercimi, fikir adamı ve siyasetçi, güreş, yüzme, atıcılık ve atletizm alanında dereceleri olan sporcu, bir rol model olan Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyoruz. Merhum Akif'in mekanı cennet, ruhu şad olsun."

OMÜ Rektörü Sait Bilgiç, Yalçın Topçu'ya kendi adına dikilen fidanın sertifikasını takdim etti.

Programa, Vali Osman Kaymak, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, akademisyenler ve öğrenciler katldı.

Kaynak: AA