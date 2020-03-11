İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" nedeniyle mesaj yayımladı.

Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" nedeniyle mesaj yayımladı.

Kaymakam Çelik, mesajında, İstiklal Marşı'nın aziz milletin diriliş destanı olduğunu söyledi.

İstiklal Marşı'nın Kurtuluş Savaşı yıllarında maddi ve manevi zorluklarla mücadele eden ecdadın ortak duygusu ve inancının sembolü olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Milli marşlar, milletlerin birliğini ve aynı istikamette tek bir bayrağın altında yaşamamızı sağlayan temel unsurlardır. Elbette milletimizin milli ve manevi duygu ve değerlerini edebi bir dille en iyi şekilde ifade eden İstiklal Marşı gibi bir eser, ancak milletimizin verdiği mücadelenin bizzat içerisinde yer alan, ön ayak olan, bilgi ve heyecanını milletle paylaşan Mehmet Akif gibi büyük bir şahsiyet tarafından kaleme alınabilirdi. Bizler de bu şanlı ecdadın torunları, bu yüce milletin fertleri olarak cennet vatanımızın her karış toprağında, ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırmaya ve İstiklal Marşımızı dünyanın dört bir tarafında ortak duygu ve coşkularla okumaya son nefesimize kadar devam etme azim ve kararlılığındayız."

Kaynak: AA