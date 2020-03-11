İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, milli mücadeleyi en mükemmel şekilde dile getiren Kurtuluş Savaşını İstiklal Marşı ile adeta abideleştirmiş vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un, "Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O milletin malıdır." sözünü hatırlatarak, onu Türk Milletine armağan ettiğini belirtti.

Maneviyatı ve edebiyatı böyle eşsiz bütünleştirebilen, bu kadar güzel ifade eden bir şaire sahip oldukları için gurur duymaları gerektiğini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşımızın, ulusumuzun ortak değeri olarak yaşatılmasını sağlamakla, birleştirici ve bütünleştirici görevimizi yerine getirirken ortak düşünce ve değerlerde buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk milletinin, özgür ve bağımsız yaşama tutkusundan ödün vermeden, haksızlıklara karşı dimdik ayakta durarak yeniden var olma mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşından saçılan bağımsızlık tutkusu yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bu düşüncelerle İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 99. yıl dönümünde, başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını ve büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u en derin minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA