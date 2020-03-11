İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydoğdu, mesajında, istiklalin, istikbalin, milletin azim ve kararlılığının sembolü olarak yazılan İstiklal Marşının, ortak ses, vicdan ve en kıymetli ortak değer olduğunu vurguladı.

Mehmet Akif Ersoy'un mısralarında hasletleri en veciz biçimde ortaya koyduğunu belirten Aydoğdu, şu ifadelere yer verdi:

"Milli ve manevi değerlerimiz, ideallerimiz, bugün ülkemize yönelen her tehditte kendini gösteren milli mutabakatın temel unsurlarıdır.

İstiklal Marşı, Türkiye'nin her bir köşesinde bu milletin, bu toprakların ilelebet varlığını sürdürmesi için silahıyla, bileğiyle, duasıyla, ekmeği, aşıyla katkı veren insanımızın halis duygularını yansıtır. Bu sebeple İstiklal Marşı bizim milli mutabakat metnimizdir. İstiklal Marşı, Türk milletinin bağrında yanan bir özgürlük ateşidir ve bütün cihan bilmelidir ki bu ateş, dünya var oldukça yanmaya devam edecektir. İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA