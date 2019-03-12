Siirt'te, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Siirt Üniversitesi merkez yerleşkesi konferans salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Serhat Katar, Kurtuluş Savaşı sırasında milli marş yazılması için şiir yarışması düzenlendiğini anımsattı.

Türk milletlerin hayatında geleceklerine yön veren önemli olayların, abidevi şahsiyetlerin olduğunu, Mehmet Akif Ersoy'un da Türk milletinin gönlünde emsalsiz bir miras olduğunu belirten Katar, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli şair Mehmet Akif Ersoy'u, gazileri ve şehitleri rahmet ve şükranla andıklarını belirtti.

Öğrencilerin skeçleri sergilemesi ve şiirlerin okunmasıyla devam eden programda, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriye uyruklu öğrenciler İstiklal Marşı okudu ve İstiklal Marşı ile alakalı şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Siirt Vali Vekili Erkan Savar, Siirt Belediyesi Başkanvekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İrfan Sağlam, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA