İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Kilis'te Kutlandı

İstiklal Marşının Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabulünün 97. yıldönümü ve İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri, düzenlenen törenle kutlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Kilis 15 Temmuz Anadolu Lisesi tarafından Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

15 Temmuz Lisesi Müdürü Salihiddin Ataköşker'in konuşmasıyla başlayan etkinlik,, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı "Gitme ey yolcu" şiiri okunda, İstiklal Şari Mehmet Akif tiyatro gösterisinden sonra ödül törenleri gerçekleştirildi.

Törene Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, İl Genel meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, daire amir ve müdürleri ile davetliler katıldı. - KİLİS