İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Hkü'de Anıldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen " Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek" konulu program, öğrenciler tarafından büyük bir beğeni ve ilgiyle takip edildi.

, Hasan Kalyoncu Üniversitesinde"İstiklal Marşı'nın Kabulü ve ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü"nde, "Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek" etkinliği düzenlendi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen "Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek" konulu program, öğrenciler tarafından büyük bir beğeni ve ilgiyle takip edildi. Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğundan gençliğine, gençlik yaşamından vefatına ve vefatından sonrasına kadar hayatını duygu dolu bir sunum ile anlatan Akbaba, izleyenleri hem duygulandırdı hem düşündürdü. Ersoy'un özellikle vatan sevgisine ve gençliğe verdiği öneme sıkça değinen Akbaba, öğrencilere sık sık tavsiyelerde bulundu.

"SEVGİLİ GENÇLER BU ÜLKENİN UMUDU SİZLERSİNİZ"

Fatih Akbaba,Mehmet Akif Ersoy'un yaşamını anlattığı sunumunda, "Mehmet Akif Ersoy ile anlaşmak istiyorsak sevgili gençler bu ülkenin umudu sizlersiniz. Kollarınızı açın ve bütün Türkiye'yi sarın ki bu vatan ilelebet sizin omuzlarınızda İstiklal Marşı ile yaşasın. Bize vatanını milletini seven aynı bağlılıkla koruyabilecek Mehmet Akifler lazım. İçinizde Türkiye'nin geleceğini yönetecek gençler var, içinizde şehrini yönetecek gençler var, içinizde nereye giderse gitsin yönetici olacak gençler var. İstiklal Marşı yazabilmek için önce bizim düzgün olmamız gerekiyor" dedi.

"BU MİLLETE ÖMRÜNÜ VERENLER, BU MİLLETİN GÖNÜLLERİNDE ASLA ÖLMEZLER"

Akbaba, "Sevgili Gençler; ister ticarette, ister siyasette, ister bürokraside şehrinizin, Türkiye'nin, hatta Dünyanın bir numarası olabilirsiniz. Ama siz anne baba duası alma makamında değilseniz siz bir hiçsiniz. Annelerin elleri avuç içinden öpülür. Çünkü anneler dua ederken sizin isminizi anarak dua ederken açtıkları ellerinde yazmaktadır. Dünyanın en soğuk öpüşüdür, bir mezar taşını öpmek. Hala hayattayken aileniz, gidin anne ve babalarınızın ellerinden öpün. Unutmayın; bu millete ömrünü verenler, bu milletin gönüllerinde asla ölmezler, tıpkı Vatan Sevdalısı Mehmet Akif Ersoy gibi" diyerek Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy ile anlaşabilmek konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Duygu dolu anlatım ve örneklerle öğrenicilerin ilgisini üzerinde toplayan Akbaba, duygusal bir fon müziği eşliğinde, izleyenlerin ders çıkarabilecekleri ve çıkarımlar yapabilecekleri bir anlatım tarzı ile Vatan Şairini anlattı. Seminer sonrasında kitaplarını imzalayan Akbaba, öğrenciler ile sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP