AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 98. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, İstiklal Marşı, bir milletin bağımsızlık aşkının, imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, azim ve fedakarlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesi olduğunu ifade ederek,"Türk milleti tarihte hiçbir zaman zulme boyun eğmeyen varlığına kastedenlere gerekli dersi veren, vatanına ve hürriyetine canı pahasına sahip çıkmış bir millettir. 'İşte bu millete esaret gömleği giydirilmek istenen 'İstiklal Savaşında da Gazi Mustafa Kemal önderliğinde kenetlenerek bir var olma mücadelesi vermiş hür ve müstakil yaşama kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha kabul ettirmiştir. Büyük şair, mütefekkir Mehmet Akif, İstiklal Marşıyla milletimizin hürriyet mücadelesini ve ezelden ebede yürüyüşünü destanlaştırarak herkesin hislerine tercüman olmuş, bu mücadeleyi ölümsüzleştirmiştir."

Milletvekili Dülger, sözlerini şöyle sürdürdü,"Tarihteki şanlı yürüyüşümüzü, milletimizin karakterini, kahramanlığını, bağımsızlık tutkusunu, vatan sevgisini en veciz biçimde ortaya koyan İstiklal Marşımız, Anadolu'da birçok şehrin işgal altında olduğu bir dönemde, milletimizin esareti reddederek verdiği kahramanlıklar ile dolu bağımsızlık mücadelesini sürdürmesine moral ve cesaret kaynağı olmuştur. İstiklal Marşının her mısrası büyük anlamlar yüklüdür ve asla unutmamamız gereken değerleri anlatır. Mehmet Akif, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın' derken bu süreçte çekilen zorlukları en çarpıcı biçimde ortaya koymuştur. Milletimizin duygularına tercüman olan bu destansı eser; vatan, millet, istiklal ve din sevgisiyle yoğrulmuş Milletimizin, bu kutsal değerlerine göz dikenlere karşı gösterdiği büyük kahramanlıkların, eşsiz dizelerle tezahürüdür. İşte bu sebeple Ülkemizde ve tüm dünyada, güçlü ve bağımsız bir ülkenin onurlu vatandaşları olarak coşkuyla okuduğumuz İstiklal Marşımız; ezelden beri hür yaşamış ve ilelebet hür yaşayacak milletimizin İstiklal Mücadelesinin simgesi ve bağımsızlığımızın sembolü olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklal Marşımızın kabulünün 98. yıl dönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, bu destanı yazdıran tüm ecdadımızı ve İstiklal Mücadelemizi destansı ifadelerle kaleme alarak ölümsüzleştiren Mehmet Akif'i sonsuz rahmet, şükran ve minnetle anıyorum" ifadesini kullandı. - KİLİS

Kaynak: İHA