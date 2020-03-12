İstiklal Marşı'nın kabulü için hazırlanan film ayakta alkışlandı
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Mehmet Akif Ersoy, Domaniç, Yerel

İstiklal Marşı'nın kabulü için hazırlanan film ayakta alkışlandı

İstiklal Marşı'nın kabulü için hazırlanan film ayakta alkışlandı Kütahya'nın Domaniç ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma töreni gerçekleştirildi.

12.03.2020 20:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:26
İstiklal Marşı'nın kabulü için hazırlanan film ayakta alkışlandı

İstiklal Marşı'nın kabulü için hazırlanan film ayakta alkışlandı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma töreni gerçekleştirildi.

Bir öğrencinin hazırladığı kısa film ayakta alkışlanırken izleyiciler göz yaşlarına hakim olamadı.

Hisar İlkokulu Konferans Salonu'nda Çukurca Şehit Veli Selçuk ilk ve Ortaokulu öğretmen, öğrencilerin işbirliği ile gerçekleştirilen anma programında İstiklal Marşı'nın yazılışı ve Mehmet Akif Ersoy'un marşla ilgili düşünceleri 'Hisli Yürek Mehmet Akif Ersoy' oratoryo gösterisi, ana okullar arasında İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okuması ve slayt gösterimi gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi.

Şentürk, "Milletimiz; tüm imkansızlıklara rağmen, büyük bir inanç ve kararlılıkla, birlik ve beraberlik içerisinde, birbirine kenetlenerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde yürüttüğü Kurtuluş Savaşını, tarihte eşine az rastlanır şekilde büyük bir zaferle sonuçlandırmıştır. Milletimizin vatan tutkusunu, bağımsız yaşama kararlılığını ve mukaddesatına verdiği önemi abideleştiren İstiklal Marşımız; Anadolu'da birçok şehrin işgal altında olduğu bir dönemde, Milletimizin esareti reddederek verdiği kahramanlıklar ile dolu bağımsızlık mücadelesini sürdürmesine moral ve cesaret kaynağı olmuştur. Milletimizin duygularına tercüman olan bu destansı eser; vatan, millet, istiklal ve din sevgisiyle yoğrulmuş Milletimizin, bu kutsal değerlerine göz dikenlere karşı gösterdiği büyük kahramanlıkların, eşsiz dizelerle tezahürüdür. İşte bu sebeple Ülkemizde ve tüm dünyada, güçlü ve bağımsız bir ülkenin onurlu vatandaşları olarak coşkuyla okuduğumuz İstiklal Marşımız; ezelden beri hür yaşamış ve ilelebet hür yaşayacak Milletimizin İstiklal Mücadelesinin simgesi ve bağımsızlığımızın sembolü olmuştur" dedi.

Program'da, Tiyatro eğitmeni İbrahim Vehbi Atabay'ın hazırladığı 'Hisli Yürek Mehmet Akif Ersoy' oratoryo gösterisi ve bir öğrenci tarafından Çukurca beldesinden başlayan koşunun konferans salonuna kadar devam edip salona girip 'Allah Bu Millete Bir Daha İstiklal Marşı Yazdırmasın' pankartı açması ile son bulan kısa film izleyiciler tarafından ayakta alkışlanırken göz yaşlarına hakim olamadılar.

Program, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere plaket takdimi ile son buldu.

Kaynak: İHA

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