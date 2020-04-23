İstiklal Marşı'nın balkonlardan okunduğu anlar havadan görüntülendi
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Bitlis, Ahlat, Güncel, Haber

İstiklal Marşı'nın balkonlardan okunduğu anlar havadan görüntülendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde vatandaşların İstiklal Marşı'nı balkonlarından okuduğu anlar havadan görüntülendi.

23.04.2020 23:55 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:55
İstiklal Marşı'nın balkonlardan okunduğu anlar havadan görüntülendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde vatandaşların İstiklal Marşı'nı balkonlarından okuduğu anlar havadan görüntülendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için tüm yurt genelinde saat 21.00'de İstiklal Marşı okuma etkinliğine Bitlis'in Ahlat ilçesindeki vatandaşlarda ilgi gösterdi. Ahlat ilçesindeki vatandaşlar evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi.

Vatandaşların ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşını coşkulu şekilde okuduğu anlar drone ile havadan görüntülendi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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