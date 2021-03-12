İstiklal Marşı'nın 100. yılında anlamlı klip
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İstiklal Marşı'nın 100. yılında anlamlı klip

12.03.2021 00:01 | Son Güncelleme: 12.03.2021 00:10

İstiklal Marşı'nın 100. yılında anlamlı klip İstiklal Marşı'nın 100. Yılında, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde farklı meslek dallarından vatandaşlardan oluşan klip çekildi.

İstiklal Marşı'nın 100. yılında anlamlı klip

ZONGULDAK - İstiklal Marşı'nın 100. Yılında, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde farklı meslek dallarından vatandaşlardan oluşan klip çekildi.

Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı, 12 Mart 1921'de Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında TBMM tarafından 2021 yılı, "İstiklal Marşı Yılı" ilan edildi. Bu kapsamda Kdz. Ereğli'de çeşitli meslek dallarından vatandaşlar, İstiklal Marşı mısralarını okuyarak kamera karşısına geçti. Özel olarak hazırlanan klipte, Doktor, Madenci, Şehit Babası, Çoban, Balıkçı, Gazi, Elpek Bezi üreticisinden oluşan vatandaşlar yer aldı.

İstiklal Marşı'nın 100. yılında anlamlı klip
İstiklal Marşı'nın 100. yılında anlamlı klip
İstiklal Marşı'nın 100. yılında anlamlı klip
İstiklal Marşı'nın 100. yılında anlamlı klip
İstiklal Marşı'nın 100. yılında anlamlı klip
İstiklal Marşı'nın 100. yılında anlamlı klip
İstiklal Marşı'nın 100. yılında anlamlı klip

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN

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