İstiklal Marşı'nın 100. Yılı anısına uluslararası şiir şöleni düzenlendi
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İstiklal Marşı'nın 100. Yılı anısına uluslararası şiir şöleni düzenlendi

21.03.2021 17:53 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:56
İstiklal Marşı'nın 100. Yılı anısına uluslararası şiir şöleni düzenlendi

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İstiklal Marşının 100'üncü yılı anısına düzenlenen "1. Uluslararası Şiir Şöleni"nde, çeşitli ülkelerden öğrenciler şiir okudu.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İstiklal Marşının 100'üncü yılı anısına düzenlenen "1. Uluslararası Şiir Şöleni"nde, çeşitli ülkelerden öğrenciler şiir okudu.

"İstiklal'e Adanmış Şiirler" başlığıyla çevrim içi gerçekleştirilen etkinlik, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Youtube kanalından canlı yayınlandı.

Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil, "1. Uluslararası Şiir Şöleni"nin geleneksel hale gelmesi için yola çıktıklarını belirterek, "TYB İStanbul Şubesiyle bu kapsamda çok sayıda nitelikli çalışmamız var. İnşallah her sene aynı günde geliştirerek ve daha farklı şekillerde uygulayarak kalıcı hale getirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Özil, etkinliğin farklı kültürler ve ülkelerden öğrencilerin kültürel bilinç kazanması, sanata bakış açılarının gelişmesi konusunda önemli bir çalışma olduğuna dikkati çekerek, katılan tüm öğrencilere ve destek verenlere teşekkür etti.

TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı ise 21 Mart Dünya Şiir Günü ve İstiklal Marşı'nın 100'üncü yılı anısına gerçekleştirilen etkinliğin çok kıymetli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı ruhunun tüm dünyaya anlatılması ve aktarılmasında önemli bir program olduğunu düşünüyorum. 'İstiklal'e Adanmış Şiirler' başlığının da bir anlamı var. İstiklal Marşı sadece Türklerin marşı değil, ezilen, horlanan, ötekileştirilen bütün milletlerin marşıdır. Bugün burada gönül coğrafyamızdan çok sayıda kardeşimiz var. Onların duyguları ve sesleriyle İstiklal Marşı'nı dinlemek bize ayrı bir heyecan ve neşe veriyor. Programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabb'imiz tekrar milletimize İstiklal Marşı yazdırmasın."

Etkinliğe çeşitli ülkelerden katılan öğrenciler, şiir okudu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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