Muğla'da İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümü için işaret diliyle klip hazırlandı
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Muğla'da İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümü için işaret diliyle klip hazırlandı

11.03.2021 20:37 | Son Güncelleme: 11.03.2021 21:26

Muğla'nın Milas ilçesinde işaret dili eğitimi alan kursiyerler, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü kutlamaları için işaret diliyle klip hazırladı.

Muğla'nın Milas ilçesinde işaret dili eğitimi alan kursiyerler, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü kutlamaları için işaret diliyle klip hazırladı.

Milas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde eğitim alan kursiyerler, işaret dili tercümanı ve eğitmeni Serpil Meşe ile kamera karşısına geçerek İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

Serpil Meşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 kursiyerin klibin hazırlanması için büyük emek verdiğini söyledi.

Amaçlarının, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünü taçlandırmak olduğunu belirten Meşe, "İşitme engellilere faydalı olabilmek, farkındalık oluşturmak adına, İstiklal Marşımızı işaret diline çevirdik ve bir klip hazırladık. Bu seslendirmeyi kayıt altına alarak sosyal medya aracılığı ile paylaşacağız." dedi.

Muğla'da İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümü için işaret diliyle klip hazırlandı
Muğla'da İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümü için işaret diliyle klip hazırlandı
Muğla'da İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümü için işaret diliyle klip hazırlandı
Muğla'da İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümü için işaret diliyle klip hazırlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

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