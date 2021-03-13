İstiklal Marşı'nın 100. yıl anısına tarihi binada özel klip
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstiklal Marşı'nın 100. yıl anısına tarihi binada özel klip

13.03.2021 12:58 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:17
İstiklal Marşı'nın 100. yıl anısına tarihi binada özel klip

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı anısına Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tarihi binada çekilen 'Asım'ın Nesli Akif'i Arıyor' temalı çalışma büyük beğeni topladı.

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı anısına Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tarihi binada çekilen 'Asım'ın Nesli Akif'i Arıyor' temalı çalışma büyük beğeni topladı.

Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı'nın kabulünün üzerinden 100 yıl geçti. 1921 yılında yapılan yarışma neticesinde 724 eser arasından seçilen İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edildi. Bu doğrultuda Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü İstiklal Marşı'nın kabulü ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'un anısına tarihi Alicanlar Konağı'nda 'Asım'ın Nesli Akif'i Arıyor' temalı çalışma gerçekleştirdi. Çekilen video ise büyük beğeni topladı. - SAKARYA

İstiklal Marşı'nın 100. yıl anısına tarihi binada özel klip
İstiklal Marşı'nın 100. yıl anısına tarihi binada özel klip
İstiklal Marşı'nın 100. yıl anısına tarihi binada özel klip

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Şeyma Subaşı Ayşegül Çınar
Spor Hakan Kutlu Ersun Yanal Ali Şansalan Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstiklal Marşı'nın 100. yıl anısına tarihi binada özel klip - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 13:21:34. #1.16#
title