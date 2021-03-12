İstiklal Marşı'nı okuyan çocuğun "maske, mesafe, hijyen" mesajı verdiği video beğeni topladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İstiklal Marşı'nı okuyan çocuğun "maske, mesafe, hijyen" mesajı verdiği video beğeni topladı

12.03.2021 22:53 | Son Güncelleme: 12.03.2021 23:02

Muğla'da İstiklal Marşı'nı seslendiren çocuğun "maske, mesafe ve hijyen" uyarısında bulunduğu video sosyal medyada beğeni topladı.

Muğla'da İstiklal Marşı'nı seslendiren çocuğun "maske, mesafe ve hijyen" uyarısında bulunduğu video sosyal medyada beğeni topladı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde kayda alınan görüntüde çocuğun İstiklal Marşı'nı seslendirmesi ve "Maskemi takıyorum. Mesafeme ve hijyenime dikkat ediyorum." diyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmasını istemesi yer alıyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü çok sayıda kişinin beğenisini topladı.

İstiklal Marşı'nı okuyan çocuğun 'maske, mesafe, hijyen' mesajı verdiği video beğeni topladı
İstiklal Marşı'nı okuyan çocuğun 'maske, mesafe, hijyen' mesajı verdiği video beğeni topladı
İstiklal Marşı'nı okuyan çocuğun 'maske, mesafe, hijyen' mesajı verdiği video beğeni topladı
İstiklal Marşı'nı okuyan çocuğun 'maske, mesafe, hijyen' mesajı verdiği video beğeni topladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Birol Güven Ayşegül Çınar Meghan Markle
Spor Can Bartu Erol Bulut Caner Erkin Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ekonomi Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstiklal Marşı'nı okuyan çocuğun "maske, mesafe, hijyen" mesajı verdiği video beğeni topladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 23:03:05. #1.16#
title