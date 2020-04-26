İstiklal Marşı'nı okurken vatandaşı yaralayan maganda gözaltına alındı
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İstiklal Marşı'nı okurken vatandaşı yaralayan maganda gözaltına alındı

İstiklal Marşı'nı okurken vatandaşı yaralayan maganda gözaltına alındı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 23 Nisan gecesi havaya ateş açması sonucu balkonda İstiklal Marşı'nı okuyan vatandaşın yaralanmasına neden olan şahıs gözaltına alındı.

26.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 26.04.2020 16:59
İstiklal Marşı'nı okurken vatandaşı yaralayan maganda gözaltına alındı

İstiklal Marşı'nı okurken vatandaşı yaralayan maganda gözaltına alındı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 23 Nisan gecesi havaya ateş açması sonucu balkonda İstiklal Marşı'nı okuyan vatandaşın yaralanmasına neden olan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Darıca ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında balkonda İstiklal Marşı'nı okuyan H.G., silahla havaya ateş açılması nedeniyle yaralandı. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, havaya ateş açan şahsın S.Y. olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, S.Y. olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstiklal Marşı'nı okurken vatandaşı yaralayan maganda gözaltına alındı

Kaynak: İHA

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