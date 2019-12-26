İstiklal Marşı'nı okudukları kliple İstiklal Şairi'ni andılar
Haberler » Güncel » İstiklal Marşı'nı okudukları kliple İstiklal Şairi'ni andılar - Haber

İstiklal Marşı'nı okudukları kliple İstiklal Şairi'ni andılar

Erzurum'da, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83. yılı dolayısıyla protokol üyeleri İstiklal Marşı'nın dizelerini okudu.

26.12.2019 18:57 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:01
İstiklal Marşı'nı okudukları kliple İstiklal Şairi'ni andılar

'da, 'un vefatının 83. yılı dolayısıyla protokol üyeleri İstiklal Marşı'nın dizelerini okudu.

Kentte bir prodüksiyon şirketince "Kadim Şehir Erzurum Milli Şairini Unutmadı" sloganıyla başlatılan proje kapsamında, Ersoy'un vefatının 83. yılı dolayısıyla İstiklal Marşı için klip çekildi.

Çalışma kapsamında, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ilçe belediye başkanları, güvenlik güçlerinin yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, itfaiye personeli ile Erzurumspor taraftarlarınca İstiklal Marşı'nın 10 kıtası okundu.

Klipteki görüntülerde, kentin drone ile çekilmiş görselleri de yer aldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İstiklal Marşı'nı okudukları kliple İstiklal Şairi'ni andılar
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler