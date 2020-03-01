İstiklal Marşı'nı Muratpaşa'nın gençleri çaldı

01.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 01.03.2020 13:35

Fraport TAV Antalyaspor'un, 2-2 berabere biten Fenerbahçe maçı öncesinde İdlib'de şehit düşen Mehmetçikler anılırken tüm stadının hep bir ağızdan söylediği İstiklal Marşı'nı da Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası çaldı.



Süper Lig'in 24'üncü haftasında, Fraport TAV Antalyaspor'un kendi evinde, Fenerbahçe'yle karşılaşırken rakibin son dakika golüyle 2-2 sona eren maç öncesi İdlib'de şehit düşen Mehmetçikler anıldı. Taraftarlara 25 bin Türk Bayrağı dağıtılan maçta Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası da İstiklal Marşı'nı çaldı. Maç öncesinde takım kadroları olarak İdlib'de şehit düşen ve Türkiye'nin dört bir yanında göz yaşları içinde toprağa verilen Mehmetçiklerin isimleri anons edilirken, fotoğrafları da skorboarda yansıtıldı. Tribünler anonsu "Burada" diyerek karşılarken saygı duşunun ardından Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası'nın çaldığı İstiklal Marşı'nda ise stat adeta titredi. - ANTALYA

Kaynak: İHA