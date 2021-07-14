İstiklal Marşı'nı en güzel o okudu
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İstiklal Marşı'nı en güzel o okudu

İstiklal Marşı'nı en güzel o okudu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında, Sunguroğlu İlkokulu 3/B sınıfı öğrencisi Melek Akyol ilçe birincisi oldu.

İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında, Sunguroğlu İlkokulu 3/B sınıfı öğrencisi Melek Akyol ilçe birincisi oldu.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün milli, manevi ve tarihi önemini kavratmak; vatan, millet, bayrak sevgisi ve saygısını geliştirmelerini sağlamak; milli birliğimiz ve varlığımız ile uluslararası barış ve dostluk düşüncelerini kuvvetlendirmek amacıyla 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 100. Yıl Dönümü' kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilkokullarda öğrenim gören öğrenciler arasında "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma" yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmada Sungurlu'da ilkokullar arasında Sunguroğlu İlkokulu 3/B sınıfı öğrencisi Melek Akyol ilçe birinciliğini kazandı. Sunguroğlu İlkokulu okul yönetiminden yapılan açıklamada, "Öğrencimizi ve ailemizi tebrik ediyor, öğrencimizin başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - ÇORUM

İstiklal Marşı'nı en güzel o okudu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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