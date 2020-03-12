İstiklal Marşı'nı en güzel, liseli Mehmet Akif Ersoy okudu
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Mehmet Akif Ersoy, Zile, Güncel

İstiklal Marşı'nı en güzel, liseli Mehmet Akif Ersoy okudu

TOKAT'ın Zile ilçesindeki İstiklal Marşı şairiyle aynı adı taşıyan lise öğrencisi Mehmet Akif Ersoy (19), İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışmasında birinci oldu.

12.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:04
İstiklal Marşı'nı en güzel, liseli Mehmet Akif Ersoy okudu

TOKAT'ın Zile ilçesindeki İstiklal Marşı şairiyle aynı adı taşıyan lise öğrencisi Mehmet Akif Ersoy (19), İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışmasında birinci oldu.

Zile ilçesinde yaşayan Mustafa Ersoy, şehit haberlerinden etkilenip 3 çocuğunun en küçüğüne İstiklal Marşı'nın yazarı, şair Mehmet Akif Ersoy'un ismini verdi. Şimdilerde Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi olan Mehmet Akif Ersoy, Zile Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışmasında birinci oldu. Kazandığı çeyrek altını ise Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Cuma günleri namazda cemaate Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini okuyan Ersoy, aynı zamanda arkadaşlarına şairin hayatını anlatıyor. Aynı adı taşıdığı Milli şair Mehmet Akif Ersoy'u ilkokuldan başlayarak araştırdığını belirten Ersoy, "İlkokulda okurken Mehmet Akif Ersoy'u örnek alarak adına layık olmaya çalıştım. Ortaokul yıllarında adımın da etkisiyle Mehmet Akif Ersoy'la ilgili bir tiyatroda görev aldım ve o tiyatroda hayatını canlandırdım. Zile Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okumaya başladığımda görev aldığım cuma hutbelerinde milli şairimizin şiirlerinden alıntılar yaparak cemaatimize seslendim" dedi.İstiklal Marşı'nı ezbere okuma yarışması olduğunu öğrendiğinde heyecanlandığını söyleyen Ersoy, "Öğretmenlerime beni seçtikleri için çok teşekkür ediyorum. İlçe genelinde yapılan yarışmada birinci oldum. Mehmet Akif Ersoy'un ismini sadece kimliğimde değil, kalbimde de taşıyorum. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı yazdığında aldığı ödülü Mehmetçik Vakfı'na bağışlamıştı. Ben de onun gibi aldığım ödülü Mehmetçik Vakfı'na bağışladım. Hastaneye gittiğimde kimliğimi gören doktorlar çok şaşırıyor. Yeni gelen öğretmenlerin de yoklama alırken dikkatini çekiyor ve tanımak istiyorlar. Ben ayağa kalkıp Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatınca da şaşırıyorlar" diye konuştu. 'ŞEHİT HABERİNİ GÖRÜNCE MEHMET AKİF İSMİNİ VERDİM'Oğluna doğduğu dönem şehit haberlerinden etkilenerek Mehmet Akif ismini verdiğini ifade eden baba Mustafa Ersoy, "Mehmet Akif yeni doğmuş hastanede yatarken bekleme salonunda televizyona bakıyordum. Alt yazıda şehit haberi geçti. Şehit haberi vermeye başlayınca çok duygulandım. O annelerin feryadı, ağlamaları, beni çok duygulandırdı. Soyadımız Ersoy, dedim ben bu çocuğun adını Mehmet Akif Ersoy koyacağım. İstiklal Marşı'mızın da 'Korkma, sönmez bu şafaklarda' diye başlayan sözleri ve içeriğindeki anlamları çok etkili. İstiklal Marşı'mızın tüm kelimelerinde ayrı bir anlam olduğunu düşündüm" dedi.Mehmet Akif Ersoy, okula kayıt için geldiğinde çok şaşırdığını belirten Okul Müdürü Ümit Karslı ise, "İlk geldiği günden beri bu isme layık bir öğrenci olduğu için biz de yarışmaya hazırlanırken daha güzel söyleyeceğini düşünerek özellikle Mehmet Akif Ersoy'u seçtik" dedi.

Sınıf arkadaşları da Mehmet Akif Ersoy'un sürekli kendilerine milli şairi anlattığını ve onun sayesinde kitaplarını okuduklarını söyledi.


Kaynak: DHA

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