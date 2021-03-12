DİYARBAKIR İstiklal Marşı'nı Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde okudular
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DİYARBAKIR İstiklal Marşı'nı Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde okudular

12.03.2021 17:58 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:24

İstiklal Marşı'nı Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde okudularDİYARBAKIR'da öğrenciler, kabul edilişinin 100'üncü yıl dönümünde, İstiklal Marşı'nı kentin tarihi yerlerinde okudu.

İstiklal Marşı'nı Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde okudular

DİYARBAKIR'da öğrenciler, kabul edilişinin 100'üncü yıl dönümünde, İstiklal Marşı'nı kentin tarihi yerlerinde okudu.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle Diyarbakır'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki Bilgi Evi öğrencileri de uzun süren bir çalışma sürecinin ardından kentin tarihi noktalarında İstiklal Marşı'nı okudu. Ay yıldız tişörtlerini giyen öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde kentin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surları ile İç Kale, Hz. Süleyman Camisi, On Gözlü Köprü, Keçi Burcu gibi tarihi mekanlarda İstiklal Marşı'nı okudu.

DİYARBAKIR İstiklal Marşı'nı Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde okudular
DİYARBAKIR İstiklal Marşı'nı Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde okudular
DİYARBAKIR İstiklal Marşı'nı Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde okudular
DİYARBAKIR İstiklal Marşı'nı Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde okudular
DİYARBAKIR İstiklal Marşı'nı Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde okudular
DİYARBAKIR İstiklal Marşı'nı Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde okudular
DİYARBAKIR İstiklal Marşı'nı Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde okudular
DİYARBAKIR İstiklal Marşı'nı Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde okudular
DİYARBAKIR İstiklal Marşı'nı Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde okudular
DİYARBAKIR İstiklal Marşı'nı Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde okudular
DİYARBAKIR İstiklal Marşı'nı Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde okudular
DİYARBAKIR İstiklal Marşı'nı Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde okudular
DİYARBAKIR İstiklal Marşı'nı Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde okudular
DİYARBAKIR İstiklal Marşı'nı Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde okudular
DİYARBAKIR İstiklal Marşı'nı Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde okudular
DİYARBAKIR İstiklal Marşı'nı Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde okudular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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