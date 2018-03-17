Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "İstiklal Marşı çok büyük edebi bir metindir. Çok derin bir felsefesi vardır. Derinliği olan bir metindir. Hiçbir milletin yüzde 90 insanı böyle bir metni okuyup keyfine varamaz. Bu ancak yüksek edebiyat zevki olan, biraz tarih ve felsefe tadı olan yüzde 10 hadi bilemedin yüzde 15 milletin hoşlanacağı şeydir." dedi.

Ortaylı, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafındın Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Konferansı"nda yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un doğduğu zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlar'da hüküm sürdüğünü anımsattı.

Ersoy'un İstanbul'dan yetiştiğini, İslami tarafı ağır basan birisi olduğunu anlatan Ortaylı, "Baytar mektebini bitiriyor. Baytarların içerisinde fevkalade bilim bakımından kuvvetli simalar da var. Mehmet Akif'in aynı zamanda şiddetli bir Abdülhamit düşmanı olduğunu da söylememiz gerekir. 'Yıldız'daki Baykuş' diyor. Tarih öyle bizim bakışımız gibi değil. Biz bugün olaylara artık daha soğuk kanlı, hiddeti ve şevki geçmiş insanlar olarak baktığımız için bizim için 1 asır sonrası bizim için artık Abdülhamit hataları olmakla birlikte kuvvetli iradesi olan, Osmanlı İmparatorluğu'nu götüren birisi." diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nın "Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak" kıtalarını milli marş diye yazmadığını aktaran Ortaylı, şöyle konuştu:

"Ortada bir yarışma açıldı. Yarışmaya gelen şiirlerin hiçbirisi beğenilmedi. Oradan Hamdullah Suphi Bey dedi ki 'efendim bu şiirleri bırakın. Buna layık olan Mehmet Akif Bey' dedi. Sonra adama sormadan çıktı bir de kürsüde okudu. Bunu okuyunca alkış gürültü kabul edildi. 500 kağıtta maaş koymuşlar. İki maaş miktarı. Çok yüksek. Onu almadı 'ben bunu yazmadım. Ne kabul ediyorsunuz' dedi. Reddetmeye kalktı. İstiklal Marşı çok büyük edebi bir metindir. Çok derin bir felsefesi vardır. Derinliği olan bir metindir. Hiçbir milletin yüzde 90 insanı böyle bir metni okuyup keyfine varamaz. Bu ancak yüksek edebiyat zevki olan, biraz tarih ve felsefe tadı olan yüzde 10 hadi bilemedin yüzde 15 milletin hoşlanacağı şeydir."

Ortaylı, bazı ülkelerin marşlarının çok kolay söz, güfte ve besteye sahip olduğunu ancak, İstiklal Marşı'nın böyle olmadığını vurguladı.

"Türkler hiçbir şey bilmiyor. Yani Türkler yaşadıkları ve yaptıkları tarihi bilmeyen çok eğitimli cahil bir millettir. Eğitimleri pratik alandadır." diyen Ortaylı, şöyle devam etti:

"Şu anda biz dünyanın en iyi hekimlerine sahibiz. Hastanelerimiz derece itibariyle dünyada çok müstesna yerlere çıkmaktadır. Bilmem kaç tane tıp fakültemiz var ve 50 tane daha kurarız. İçine 500 tane lüzumsuz talebe doldurmayız sadece 50-100 alıp en iyisi çıkmaya devam eder. Şu anda en iyi mühendislere sahibiz ama mimarımız yok. Çünkü cahiliz. Tarih, coğrafya bilmeyen bir kavim bu gibi sanatlara akıl erdiremez. Tarihçi yetiştiremeyiz çünkü dil öğrenmiyoruz."

Ortaylı, konferansın ardından kendisine hediye edilen çiçeği hayranlarına dağıttı.