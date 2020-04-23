İstiklal Marşı 23 Nisan coşkusuyla balkonlardan seslendirildi
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23 Nisan, Güncel, Haber

İstiklal Marşı 23 Nisan coşkusuyla balkonlardan seslendirildi

Sakarya, Kocaeli, Bolu Karabük, Düzce, Bartın ve Zonguldak'ta vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

23.04.2020 22:16 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:37
İstiklal Marşı 23 Nisan coşkusuyla balkonlardan seslendirildi

Sakarya, Kocaeli, Bolu Karabük, Düzce, Bartın ve Zonguldak'ta vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine vatandaşlar ve çocuklar saat 21.00'de balkonlara ve pencerelere çıktı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki bir sitenin sakinleri, balkonlarına astıkları Türk bayrağı eşliğinde İstiklal Marşı'nı okudu.

Marş sırasında meşale yakan vatandaşlar, birbirlerini alkışladı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve başkan yardımcıları ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, zabıta ekipleri, Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri ve temizlik işçileri belediye binası önünde İstiklal Marşı'nı okudu.

Öte yandan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, birim müdürleri ile vatandaşların ihtiyacı için sahada çalışan personeli, belediye önünde sosyal mesafeye uyarak birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Başkan Alemdar, sahada görev yapan tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederken ramazanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir sitede vatandaşlar, İstiklal Marşı okuma etkinliği için hazırlıklarını yaparak, balkonlarını süsledi.

Saat 21.00'de Türk bayraklarıyla balkona çıkan site sakinleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığının İstiklal Marşı etkinliğine katıldı.

Vatandaşların İstiklal Marşı'nı büyük bir coşkuyla okuduğu anlarda renkli görüntüler oluştu.

Bolu

Bolu'da, yurt dışından gelen yolcuların 14 gün sürece konakladıkları Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi içinde yer alan Hayreddin Tokadi Yurdu'nda kalan vatandaşlar da İstiklal Marşı okuma çağrısına destek verdi.

Ellerindeki Türk bayrakları ile yurdun pencerelerine çıkan vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Yurt önünde görev yapan polis ekipleri ile karantinada bulunan vatandaşların hizmetlerini gören görevliler de İstiklal Marşı'nı söyledi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, bölgede bulunan araçlardan çalınan "Türkiyem" şarkısı ile "İzmir Marşı" hep bir ağızdan seslendirildi.

Düzce

Düzce'de bir sitenin sakinleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında evlerinin balkonlarına çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

Sitede oturan vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerini Türk bayrakları ile donattı. Evlerdeki çocuklar ise yaptıkları resimlerle camları renklendirdi.

Etkinlik, cumhuriyeti konu alan şarkıların çalmasıyla başladı.

Daha sonra site sakinleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından büyük bir coşkuyla İstiklal Marşı'nı okudu.

Zonguldak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'nda limanda demirli bulunan TCG Tufan Hücumbot'unda da askerler saat 21.00'de 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Hücumbot ışıklandırılırken dev Türk bayrağı asıldı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ilçe merkezinde denetim yapan ekipler de saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Bartın

Bartın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamına Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına demirleyen TCG Kılıç Hücumbotu'ndan İstiklal Marşı okundu.

6 bin nüfuslu ilçe merkezinde her yerden duyulan İstiklal Marşı'na evlerinin balkonlarından vatandaşlar da eşlik etti. İstiklal Marşı sonrası vatandaşlar, ev ve balkon lambalarını yakıp söndürdü.

Öte yandan Bartın Devlet Hastanesi sağlık personeli de acil servis önüne çıkarak kentte belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Karabük

Karabük'te de bir sitenin sakinleri, balkonlarına astıkları Türk bayrağı eşliğinde İstiklal Marşı'nı okudu.

Marş sırasında meşale yakan vatandaşlar, birbirlerini alkışladı.

Bu arada ortaokul öğrencisi Tarık Tuğra Arslan, evinin balkonundan komşularına marşlar ve şarkılar dinletti.

Karabük Valisi Fuat Gürel de Fatih Mahallesi'nde bulunan TOKİ Konutlarına giderek balkondaki vatandaşlar ile İstiklal Marışı'nı okudu.

Bu günlerin geçeceğini belirten Gürel, herkesin evde kalmasını istedi.

Kaynak: AA

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