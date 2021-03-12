İstiklal Marşı 100 yaşında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İstiklal Marşı 100 yaşında

12.03.2021 11:58 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:03
İstiklal Marşı 100 yaşında

Bugün, Mehmet Akif Ersoy tarafından 17 Şubat 1921'de kaleme alınan İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü.

Bugün, Mehmet Akif Ersoy tarafından 17 Şubat 1921'de kaleme alınan İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü.

Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi tarafından hazırlanan ve Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda daha sonra Kur'an-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirildi.

Konuşmalar ile devam eden programda ardından öğrenciler tarafından İstiklal Marşı'nın 10 kıtası okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından okunan Mehmet Akif Ersoy'un 'Zulmü Alkışlayamam' adlı şiiri ve gün dolayısıyla hazırlanan video film salonda duygu yüklü anların yaşanmasına neden oldu.

Program İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla liseler arasında düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile son buldu.

Programa; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semik Aktekin, İL Jandarma Komutanı Jan. Kd. Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve daire müdürleri ile öğrenciler katıldı. - NEVŞEHİR

İstiklal Marşı 100 yaşında
İstiklal Marşı 100 yaşında
İstiklal Marşı 100 yaşında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Prens Harry Hakan Yılmaz Ayşegül Çınar Yılmaz Erdoğan
Spor Can Bartu Mesut Özil Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstiklal Marşı 100 yaşında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 12:05:11. #1.14#
title