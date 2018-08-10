İstiklal İlkokulu, Yeni Eğitim-öğretim Yılında Açılacak

Sivas'ta 16 derslikli olarak yeniden yapımına başlanan İstiklal İlkokulu, yeni eğitim-öğretim yılında hizmete alınacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, şehir merkezi, ilçe ve köylerde yapımı devam eden ve planlanan okulların yanı sıra fiziki şartları yetersiz olan ve kullanım ömrünü tamamlayan okullar da hayırsever vatandaşların katkılarıyla yeniden yapılıyor.

Bu kapsamda hayırsever işadamı Harun Kütükde ve Valilik arasında imzalanan protokol sonrası yıkılarak yeniden yapımına başlanan Aydoğan Mahallesi'ndeki İstiklal İlkokulunun yapımı sürüyor.

Vali Davut Gül ve Kütükde, inşaat çalışmalarını inceledi. Çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını belirten Gül, ilkokulun yeni eğitim-öğretim yılında hizmete alınacağını aktardı.

Milli Eğitim Bakanlığının tekli eğitim sistemine geçiş süreci kapsamında il genelinde yoğun bir şekilde yeni eğitim yatırımlarının devam ettiğini kaydeden Gül, bu yatırımların diğer hayırseverlere de örnek olmasını temenni etti.