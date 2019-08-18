İstiklal'de Trabzonspor coşkusu

Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor'da taraftarlar, maçın oynanacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na geçmeye başladı.

18.08.2019 18:32
İstiklal'de Trabzonspor coşkusu
Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor'da taraftarlar, maçın oynanacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na geçmeye başladı.
Bordo mavili taraftarlar, Taksim İstiklal Caddesi'nde marşlar söyleyerek yürüdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Taraftarların İstiklal Caddesi'nden görüntüleri


Kaynak: DHA
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