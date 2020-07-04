İstiklal Caddesinde ve Taksim Meydanında korona virüs tedbirleri unutuldu
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İstiklal Caddesinde ve Taksim Meydanında korona virüs tedbirleri unutuldu

İstiklal Caddesinde ve Taksim Meydanında korona virüs tedbirleri unutuldu Vatandaşların bazıları maske takmadı, takanlar da çenesinin altında taktı İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında akşam saatlerinde dikkat çeken yoğunluk oluştu.

04.07.2020 22:31 | Son Güncelleme: 04.07.2020 23:10

İstiklal Caddesinde ve Taksim Meydanında korona virüs tedbirleri unutuldu

Vatandaşların bazıları maske takmadı, takanlar da çenesinin altında taktı

İSTANBUL - İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında akşam saatlerinde dikkat çeken yoğunluk oluştu. Sosyal mesafenin unutulduğu cadde ve meydanda bazı vatandaşlar maske takmadı, takanların bazılarının da çenesinin altında çıkıyor olması dikkat çekti.

Korona virüsle mücadele normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde dikkat çeken yoğunluklar oluşmaya başladı. Akşam saatlerinde sıcak havaların etkisiyle insanlar açık alanlara ve sokaklara akın etti. İstiklal Caddesine ve Taksim Meydanına gelen vatandaşların sosyal mesafeyi unuttuğu ve bazı vatandaşların da maske takmadıkları görüldü. Çok sayıda vatandaşın ise maskeyi çenesinin altında takarak yetkililerin uyarılarını dikkate almadı.

Caddede arkadaşıyla birlikte yürüyen ve maskesini çenesinin altına indiren genç, "Hava almak için indirdim, çekebilirsin" demesi dikkat çekti.

Öte yandan maskesini çenesinin altına indiren bazı vatandaşlar, basın mensuplarının çekim yaptığını görünce maskesini düzelttiği görüldü.

İstiklal Caddesinde ve Taksim Meydanında korona virüs tedbirleri unutuldu

Kaynak: İHA

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