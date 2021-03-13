İstiklal Caddesinde pandemi unutuldu

- İstiklal Caddesinde pandemi unutuldu

Yeni normalde İstiklal Caddesinde anormal görüntü

İğne atsan yere düşmez dedirten manzara

İSTANBUL - Yeni normalin kısıtlamasız ikinci cumartesi gününde İstiklal Caddesinde normalin üzerinde bir yoğunluk vardı. Korona virüse rağmen ağzına kadar dolan caddenin bu görüntüsü korkuttu.

Yeni kontrollü normalleşme sürecinin kısıtlamasız ikinci cumartesi gününde Taksim ve İstiklal Caddesinde normalin üzerinde bir yoğunluk vardı. Korona virüsle mücadele kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen caddelere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını unuttu. Cadde bu görüntüsüyle pandemi öncesi halini aratmazken, "İğne atsan yere düşmez" deyimi de gerçek oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı