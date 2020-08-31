İstiklal Caddesinde maske denetimi
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İstiklal Caddesinde maske denetimi

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske denetimi yapıldı, maske takmayan vatandaşlar uyarıldı.

İstiklal Caddesinde maske denetimi
31.08.2020 15:28 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:55

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske denetimi yapıldı, maske takmayan vatandaşlar uyarıldı. Denetim havadan da görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı güven timleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske denetimi yaptı. Denetimde maskesini çenesine ve koluna takan vatandaşlar güven timleri tarafından uyarıldı. Maskesi bulunmayan vatandaşlara ise güven timleri tarafından maske verildi. Emniyet güçlerinin denetim sırasında bir vatandaşın maskesiyle kaldırımda uyuması dikkat çekti. Ekiplerin yaptığı denetim ise havadan drone ile de görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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