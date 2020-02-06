İstiklal Caddesinde cami çatısına çıkan kedi itfaiyecilere zor anlar yaşattı
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İstiklal Caddesinde cami çatısına çıkan kedi itfaiyecilere zor anlar yaşattı

İstiklal Caddesinde bir caminin çatısına çıkan kedi kendisini kurtarmaya çalışan itfaiyecilere zor anlar yaşattı.

06.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:05
İstiklal Caddesinde cami çatısına çıkan kedi itfaiyecilere zor anlar yaşattı

İstiklal Caddesinde bir caminin çatısına çıkan kedi kendisini kurtarmaya çalışan itfaiyecilere zor anlar yaşattı.

İstiklal Caddesinde bulunan Hüseyin Ağa Cami'sinin çatısına çıkan bir kedi, bulunduğu yerden aşağı inmek istedi ancak başaramadı. Bunu gören vatandaşlar durumu ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri, kediyi bulunduğu yerden indirmek için merdiven aracıyla caminin çatısına çıktı. erleri kedinin hareket halinde olması sebebiyle çatı üzerinde zor anlar yaşadı. İtfaiye erleri ile kedi arasındaki kovalamaca kedinin bir anda yan taraftaki başka bir binanın çatısına atlayıp, oradan da yola inmesiyle son buldu. Kedinin bulunduğu yerden inmesinin ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. O dakikalarda caddeden geçen yerli ve yabancı turistler olan biteni meraklı gözlerle takip etti.

"2 GÜNDÜR ÇATIDA İNEMİYOR"

Kediyi görerek itfaiyeye verdiğini söyleyen bir vatandaş ise "Yukarıda kedi var, iki gündür oradaydı. Ağaçtan tırmanıp oraya çıkmış, şimdi de inemiyor. Aradık, itfaiye geldi sağ olsun, müdahale ediyorlar, indirecekler" dedi.

(Sümer Avcı/İHA)

Kaynak: İHA
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