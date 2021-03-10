İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle belirli sürelerle kapatıldı
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İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle belirli sürelerle kapatıldı

10.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:24
İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle belirli sürelerle kapatıldı

Zeki GÜNAL/-BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı.

Zeki GÜNAL/-BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. Caddeye girişler belirli sürelerle kapatılarak, yoğun kalabalığın önüne geçilmeye çalışıldı.

İstiklal Caddesi'nde öğleden sonra yoğunluk oluştu. Caddede görevli ekipler, insanlara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri, drone ile kalabalığı tespit etti. Kaymakam Mustafa Derelli'nin talimatıyla İstiklal Caddesi girişlere bir süre kapatıldı. İçerideki yoğunluk azalınca girişlere yeniden açıldıKoronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha kurulunun aldığı karar doğrultusunda İstiklal Caddesi'nde aynı anda en fazla 7 bin kişinin olabileceği, bu rakamın üzerine çıkıldığında ise, caddeye giriş çıkışların kapatılacağı açıklanmıştı.


İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle belirli sürelerle kapatıldı
İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle belirli sürelerle kapatıldı
İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle belirli sürelerle kapatıldı
İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle belirli sürelerle kapatıldı
İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle belirli sürelerle kapatıldı
İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle belirli sürelerle kapatıldı
İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle belirli sürelerle kapatıldı
İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle belirli sürelerle kapatıldı
İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle belirli sürelerle kapatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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