İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda korona virüs tedbirleri unutuldu
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İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda korona virüs tedbirleri unutuldu

İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda akşam saatlerinde dikkat çeken yoğunluk oluştu.

04.07.2020 22:37 | Son Güncelleme: 04.07.2020 22:41

İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda akşam saatlerinde dikkat çeken yoğunluk oluştu. Sosyal mesafenin unutulduğu cadde ve meydanda bazı vatandaşlar maske takmadı.

Korona virüsle mücadele normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken yoğunluklar oluşmaya başladı. Akşam saatlerinde sıcak havaların etkisiyle insanlar açık alanlara ve sokaklara akın etti. İstiklal Caddesi'ne ve Taksim Meydanı'na gelen vatandaşların sosyal mesafeyi unuttuğu ve bazı vatandaşların da maske takmadıkları görüldü. Çok sayıda vatandaşın ise maskeyi çenesinin altında takarak yetkililerin uyarılarını dikkate almadı. Caddede arkadaşıyla birlikte yürüyen ve maskesini çenesinin altına indiren genç, "Hava almak için indirdim, çekebilirsin" demesi dikkat çekti.

Öte yandan maskesini çenesinin altına indiren bazı vatandaşlar, basın mensuplarının çekim yaptığını görünce maskesini düzelttiği görüldü.

(İHA)

İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda korona virüs tedbirleri unutuldu

Kaynak: İHA

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