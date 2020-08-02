İstiklal Caddesi ve Maçka Parkı'nda yoğunluk
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İstiklal Caddesi ve Maçka Parkı'nda yoğunluk

KURBAN Bayramı'nın üçüncü günü İstiklal Caddesi'nde adeta adım atacak yer kalmadı.

İstiklal Caddesi ve Maçka Parkı'nda yoğunluk
02.08.2020 23:16 | Son Güncelleme: 02.08.2020 23:29
KURBAN Bayramı'nın üçüncü günü İstiklal Caddesi'nde adeta adım atacak yer kalmadı. Sosyal mesafenin unutulduğu caddede, kimi maskeyi çenesinin altına kimisi ise fotoğraf çekmek için ensesine taktı. Sosyal mesafe ise unutuldu. 

Kurban Bayramı'nın Üçüncü Gününde insanlar kendilerini sokaklara attılar. Yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği Taksim ve İstiklal Caddesi'nde kurallar hiçe sayıldı. Koronavirüs tedbirleri konusuna yapılan tüm uyarılara rağmen, İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe unutuldu. Adım atılacak yerin kalmadığı caddede vatandaşların büyük bölümü maske takarken, kimileri maskesini çenesinin altına kimileri de ensesine taktı. 

 İSTİKLAL CADDESİ GİRİŞİNDE POLİS UYARDIİstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluk nedeniyle polis ekipleri ve bekçiler, cadde girişinde maske takmayanları maskelerini takmaları konusunda uyardı.  MAÇKA PARKI GENÇLERİN UĞRAK YERİBeşiktaş'ta bulunan Maçka Parkı'nda durum pek farklı değildi. Akşam saatlerinde havanın da serinlemesiyle birlikte vatandaşlar kendilerini Maçka Parkı'na attılar. Maçka Parkı'nda sosyal mesafeye uyulmazken, maske takmayanlar da ağırlıktaydı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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