İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı
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İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı

15.03.2021 16:22 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:44
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı

İstiklal Caddesine girişler geçici süreyle kapatıldı.

İstiklal Caddesine girişler geçici süreyle kapatıldı. Caddedeki yoğunluğu kontrol etmek amacıyla girişler zaman zaman kapatılıyor.

Yeni tip Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında 2020'nin Aralık ayından itibaren İstiklal Caddesi'ne girişlere düzenleme getirilmişti. Düzenlemeyle, caddede aynı anda en 7 bin kişinin bulunabileceği duyurulmuş, caddeye giriş ve çıkışların yoğunluğa göre anlık olarak sağlanacağı açıklanmıştı. İlk kez aralık ayında başlanan yeni sistem bugün İstiklal Caddesinde yeniden uygulandı. Caddedeki yoğunluğun 7 bin sınırını aşması üzerine girişte bekleyen Zabıta ekipleri barikatlarla girişleri kapattı. Cadde üzerindeki yoğunluğun düzenlenmesinin ardından girişler tekrar açıldı. Zabıta ekiplerinin, caddedeki yoğunluğu kontrol etmek için girişleri zaman zaman kapatıp açmaya devam edeceği öğrenildi.

(İHA)

İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı
İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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