İstiklal Caddesi'ne giremeyince basın mensuplarına tepki gösterdi

SOKAĞA çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yıl kutlamalarına kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne polis kimseyi almadı. İranlı kadın turist, İstiklal Caddesi'ndeki oteline giderken polis engeliyle karşılaşınca sinirlenerek, o sırada kendisine soru soran tepki gösterdi. İranlı kadın polis eşliğinde oteline gidebildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı