İstiklal Caddesi'ne giremeyince basın mensuplarına tepki gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İstiklal Caddesi'ne giremeyince basın mensuplarına tepki gösterdi

01.01.2021 02:00 | Son Güncelleme: 01.01.2021 02:09
İstiklal Caddesi'ne giremeyince basın mensuplarına tepki gösterdi

SOKAĞA çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yıl kutlamalarına kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne polis kimseyi almadı.

SOKAĞA çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yıl kutlamalarına kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne polis kimseyi almadı. İranlı kadın turist, İstiklal Caddesi'ndeki oteline giderken polis engeliyle karşılaşınca sinirlenerek, o sırada kendisine soru soran tepki gösterdi. İranlı kadın polis eşliğinde oteline gidebildi.

- İstanbul

İstiklal Caddesi'ne giremeyince basın mensuplarına tepki gösterdi
İstiklal Caddesi'ne giremeyince basın mensuplarına tepki gösterdi
İstiklal Caddesi'ne giremeyince basın mensuplarına tepki gösterdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Mehmet Nuri Cahit Özkan Selahattin Demirtaş
Magazin Çağla Şıkel Acun Ilıcalı Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Vitor Hugo Fatih Terim Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Ocak Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstiklal Caddesi'ne giremeyince basın mensuplarına tepki gösterdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 02:09:54. #1.14#
title