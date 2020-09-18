İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk pes dedirtti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk pes dedirtti

Türkiye'de korona virüs vakalarında artış yaşanırken İstiklal Caddesi'nde vatandaşların yoğunluğu ve maske takmamaları pes dedirtti.

18.09.2020 20:08 | Son Güncelleme: 18.09.2020 20:26

Türkiye'de korona virüs vakalarında artış yaşanırken İstiklal Caddesi'nde vatandaşların yoğunluğu ve maske takmamaları pes dedirtti. Maske takan bazı vatandaşların da kuralına uygun takmaması dikkati çekerken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Son dönemde korona virüs vakalarında artış olmasına ve yapılan tüm uyarılara rağmen akşam saatlerinde Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde insan kalabalığı pes dedirtti. Caddede çoğu vatandaşın maske kuralına uymadığı görülürken sosyal mesafe hiçe sayıldı. Bazı vatandaşların ise maskeyi çenesinin altında taşıdığı görüldü. Polis ekiplerinin sık sık devriye atıp uyarmasına rağmen vatandaşların umursamaz halleri göze çarptı.

(İHA)

İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk pes dedirtti

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Halil Sezai Acun Ilıcalı Ferhat Göçer İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Mbaye Diagne Josef De Souza Malcolm Thomas Marcel Tisserand
Daha Fazla Uefa Kaza Çocuk Avrupa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk pes dedirtti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 20:26:40. #1.14#
title