İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ YOĞUNLUK KISITLAMA SONRASI DA DEVAM ETTİ
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İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ YOĞUNLUK KISITLAMA SONRASI DA DEVAM ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kısmi kapanma kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 19.00 itibarıyla başladı.

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Kısmi kapanma kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 19.00 itibarıyla başladı. Turistlerin kısıtlama kapsamı dışında kalması nedeniyle İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk yasak sonrası da devam etti.

Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde yer alan kısmi kapanma bugün uygulanmaya konuldu. İki hafta sürecek olan önlemler kapsamında yer alan 19.00-05.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam itibarıyla başladı.

İstiklal Caddesi'nde, yeme-içme yerleri ve fırınlar dışında kalan iş yerleri yasağın başlamasından kısa bir süre önce kapandı. Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala belediye ekipleri caddede tur atarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Turistlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olması nedeniyle, İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk, yasağın başlaması sonrası da devam etti.

İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ YOĞUNLUK KISITLAMA SONRASI DA DEVAM ETTİ
İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ YOĞUNLUK KISITLAMA SONRASI DA DEVAM ETTİ
İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ YOĞUNLUK KISITLAMA SONRASI DA DEVAM ETTİ
İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ YOĞUNLUK KISITLAMA SONRASI DA DEVAM ETTİ
İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ YOĞUNLUK KISITLAMA SONRASI DA DEVAM ETTİ
İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ YOĞUNLUK KISITLAMA SONRASI DA DEVAM ETTİ
İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ YOĞUNLUK KISITLAMA SONRASI DA DEVAM ETTİ
İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ YOĞUNLUK KISITLAMA SONRASI DA DEVAM ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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