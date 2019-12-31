İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk fotoğraf karelerine yansıdı
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İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk fotoğraf karelerine yansıdı

Yeni yıla saatler kala vatandaşlar kutlamalar için İstiklal Caddesine akın ederken, yaşanan yoğunluk ise fotoğraf karelerine yansıdı.

31.12.2019 20:25 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:25
İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk fotoğraf karelerine yansıdı

Yeni yıla saatler kala vatandaşlar kutlamalar için İstiklal Caddesine akın ederken, yaşanan yoğunluk ise fotoğraf karelerine yansıdı.

2020'ye sayılı saatler kala yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı İstiklal Caddesi vatandaşların akınına uğradı. Yeni yıl kutlamaları için İstiklal'e gelen vatandaşların zaman zaman adım atmakta güçlük çektikleri görüldü. İstiklal Caddesinde yaşanan yoğunluk ise fotoğraf karelerine yansıdı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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