İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ YOĞUNLUK ARTIYOR
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İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ YOĞUNLUK ARTIYOR

Oğuzcan YAZAR/İSTANBUL,(DHA) İSTİKLAL Caddesi son zamanlarının en kalabalık gününü yaşadı.

20.05.2020 17:50 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:57

İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ YOĞUNLUK ARTIYOR

Haber - Kamera: Ali AKSOYER - Oğuzcan YAZAR/İSTANBUL,(DHA) İSTİKLAL Caddesi son zamanlarının en kalabalık gününü yaşadı. Yoğunluk havadan da görüntülendi.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında yetkililerin evde kalın çağrılarına uzun süre uyulmasıyla insan kalabalığının en yoğun olduğu caddelerden biri Beyoğlu İstiklal Caddesi uzun zamandır sakinliğe gömülmüştü. Havaların ısınması ve salgın süresinin uzamasıyla vatandaşlar evlerinden çıkarak kendilerini caddelere attı. Buna 14 yaş ve altı çocukların izinli olması da eklenince İstiklal Caddesi son zamanlarının en kalabalık gününü yaşadı. İstiklal Caddesindeki iş yerlerinin çoğunun kapalı olmasına rağmen vatandaşların her geçen gün caddeyi doldurduğu görüldü. Yoğunluk havadan drone ile de görüntülendi

İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ YOĞUNLUK ARTIYOR

Kaynak: DHA

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