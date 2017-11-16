İstiklal Caddesi'ndeki Tramvay Yoluna Yeşil Çuha

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki devam eden yenileme çalışmaları kapsamında 1.64 kilometre uzunluğundaki tramvay hattına titreşimi sönümleyici yeşil renkli kauçuk döşenmeye başlandı.



Taksim İstiklal Caddesi'nde Ocak ayından bu yana devam eden çalışmalar kapsamında bugün nostaljik tramvay hattının meydan tarafındaki orta kısmına titreşimi sönümleyici kauçuk döşendi. 1.64 kilometre uzunluğundaki tramvay hattı için yeşil renkli kauçuk seçilmesi vatandaşlardan ilgi gördü. Döşeme işleminin kısa sürede bitirileceği öğrenildi.



(Doğan Can Cesur/İHA)