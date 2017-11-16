İstiklal Caddesi'ndeki tramvay yoluna yeşil çuha döşendi

İstiklal Caddesindeki nostaljik tramvay hattına titreşimi sönümleyici yeşil renkli kauçuk döşendi



İSTANBUL - Taksim İstiklal Caddesi'nde devam eden yenileme çalışmaları kapsamında bugün 1.64 kilometre uzunluğundaki tramvay hattına titreşimi sönümleyici yeşil renkli kauçuk döşenmeye başlandı.

Taksim İstiklal Caddesi'nde Ocak ayından bu yana devam eden çalışmalar kapsamında bugün nostaljik tramvay hattının meydan tarafındaki orta kısmına titreşimi sönümleyici kauçuk döşendi. 1.64 kilometre uzunluğundaki tramvay hattı için yeşil renkli kauçuk seçilmesi vatandaşlardan ilgi gördü. Vatandaşların ilgisini çeken döşemenin kısa sürede bitirileceği öğrenildi.