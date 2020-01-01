İstiklal caddesi'ndeki kitapçıda çıkan yangını böyle izlediler
Haberler » Güncel » İstiklal caddesi'ndeki kitapçıda çıkan yangını böyle izlediler - Haber

İstiklal caddesi'ndeki kitapçıda çıkan yangını böyle izlediler

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan kitapçının mutfağında yangın çıktı.

01.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 01.01.2020 20:16
İstiklal caddesi'ndeki kitapçıda çıkan yangını böyle izlediler

'nde bulunan kitapçının mutfağında yangın çıktı. İtfaiyenin yangın söndürme çalışması yoldan geçenlerce ilgiyle izlendi.

İstiklal Caddesi'ndeki ünlü bir kitapçının mutfağında saat 19.15 sıralarında küçük çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, caddeden geçenler itfaiyenin çalışmalarını ilgiyle izledi. Bazı vatandaşlar söndürme çalışmalarını cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: İstiklal caddesi'ndeki kitapçıda çıkan yangını böyle izlediler
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler