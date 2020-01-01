İstiklal caddesi'ndeki kavga kamerada
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İstiklal caddesi'ndeki kavga kamerada

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İbrahim MAŞE /İSTANBUL DHAİstiklal Caddesi üzerinde yeni yıl kutlamalarının ardından iki grup arasında tekme ve yumruklu kavga yaşandı.

01.01.2020 04:06 | Son Güncelleme: 01.01.2020 04:07

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İbrahim MAŞE/İSTANBUL DHA

üzerinde yeni yıl kutlamalarının ardından iki grup arasında tekme ve yumruklu yaşandı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgayı olay yerindeki polisler ayırdı. Kavga DHA kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: İstiklal caddesi'ndeki kavga kamerada
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