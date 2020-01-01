: İstiklal caddesi'ndeki kavga kamerada

01.01.2020 04:06 | Son Güncelleme: 01.01.2020 04:07

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İbrahim MAŞE/İSTANBUL DHA

İstiklal Caddesi üzerinde yeni yıl kutlamalarının ardından iki grup arasında tekme ve yumruklu kavga yaşandı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgayı olay yerindeki polisler ayırdı. Kavga DHA kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

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