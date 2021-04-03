Kısıtlamada İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık
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Kısıtlamada İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık

İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI - Haberler | Güncel

Kısıtlamada İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık İstiklal Caddesi'nde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen kalabalık eksilmedi.

Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu

Kısıtlamada İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık

İSTANBUL - İstiklal Caddesi'nde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen kalabalık eksilmedi. Yoğunluk sebebiyle Zabıta ekipleri drone ile sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

İstanbul'da Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 4 hafta aradan sonra sokağa çıkma kısıtlaması tekrar uygulamaya konuldu. İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık ise, kısıtlama öncesi günlerini aratmadı. Artan Covid-19 vakaları nedeniyle yalnızca turistlere kalan İstiklal Caddesi'nde adeta iğne atsan yere düşmez deyimi gerçek oldu. Güzel havayı fırsat bilen turistler İstiklal Caddesinde kalabalığa sebep oldu. Zabıta ekipleri Drone ile Turistlere sosyal mesafe ve maske uyarılarında bulundu.

Kısıtlamada İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık
Kısıtlamada İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık
Kısıtlamada İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık
Kısıtlamada İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık
Kısıtlamada İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık
Kısıtlamada İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık
Kısıtlamada İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık
Kısıtlamada İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık
Kısıtlamada İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık
Kısıtlamada İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI

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