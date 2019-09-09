İstiklal caddesi'ndeki dehşetin zanlıları tutuklanarak cezaevine gönderildi (2)

09.09.2019 16:40

İSTİKLAL Caddesi'nde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal tutuklanarak, cezaevine götürüldü.





İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan iki şüpheli, bugün öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildiler. Savcılıkça dosya üzerinden işlemleri yapılan şüpheliler, "Yağmaya teşebbüs" ve "Kasten öldürme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiler. İstanbul nöbetçi 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan Emra Yaşar ve Erhan Kurdal, "Kasten öldürme" ve "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma" suçlarından tutuklandılar.

AVUKATLIĞINI YAPMAYI REDDETTİ

Şüphelilerin tutuklanmasına ilişkin kararda, her ikisinin de ikrara yönelik beyanları, Emra Yaşar'ın ise olayda kullanılan bıçağın olay anında kendisinde olduğu ve bu bıçağı kullandığını ikrar ettiği belirtildi. Erhan Kurdal'ın "Kasten öldürme" suçunu işlemediğini ve diğer şüphelinin bu suçu işlediğine dair beyanlarının kendisini suçtan kurtarmaya yönelik olduğu ifade edildi. Emra Yaşar için İstanbul Barosu tarafından atanan bir avukatın ise "Ben bunun avukatlığını yapmam" diyerek şüphelinin avukatlığını yapmayı reddettiği bunun üzerine baro tarafından Yaşar için başka bir avukat görevlendirildiği öğrenildi.

"KORKUTMAK İÇİN SALLADIM"

Şüphelilerden Emra Yaşar ifadesinde, Kırıkkale Cezaevi'nde mahkum olduğunu belirterek "Olay zamanında parkta uyuşturucu içiyorduk. Erhan çocukluk arkadaşımdır. Onunla beraber takılıyordum. Evde bana hançer, bıçak gösterdi. Onları evime götürüp, asacaktım. Taksime çıkıp alkol aldık. Erhan ile onların tartıştığını gördüm. Ayırmak için yanlarına gittim. Onlar yanlış anlayıp, bana vurmaya başladılar. Aklıma hançer geldi. Onları korkutmak için çıkarıp salladım. İçkiliydim. Kamera kayıtları var. Ayırmaya giderken bana vurdular. Çok üzgünüm. Ben bugüne kadar kimseyi öldürmedim. Serbest kalmak istiyorum" dedi.

"MEVZU NEDEN ÇIKTI ONU DAHİ BİLMİYORUM"

Şüpheli Erhan Kurdal ise ifadesinde "Arkadaşımla gündüz buluşup dışarı çıkmıştık. Böyle bir olay gerçekleşti. Pişmanım. Ben de silah yoktu. Arkadaşımda bıçak vardı. O kişinin bıçaklandığını görmedim. Daha sonra memur arkadaşlardan öğrendim bıçaklandığını. Alkollüydük. Mevzu neden çıktı onu dahi bilmiyorum. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Arkadaşım kaçınca karşı taraf kalabalık olduğu için tek kalmamak için ben de kaçtım" dedi. Şüpheliler Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: DHA

- İstanbul