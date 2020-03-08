İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen gruplara polis izin vermedi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim Meydanı'nda toplanarak İstiklal Caddesi'de yürüyüş yapmak isteyen gruplara izin verilmedi.
08.03.2020 21:01 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:03
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim Meydanı'nda toplanarak İstiklal Caddesi'de yürüyüş yapmak isteyen gruplara izin verilmedi.
İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda polis, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yolları araç ve yaya trafiğine kapattı.
Kazancılar Yokuşu'nda önleri bariyerlerle kesilen gruplar Taksim Meydanı'na çıkamadı.
Sıraselviler Caddesi'nde toplanan gruplar sloganlar atarak ellerindeki pankartlarla kısa bir süre yürüdü.
Polisin müdahale etmediği grup daha sonra olaysız dağıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu: İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen gruplara polis izin vermedi