İSTİKLAL CADDESİ'NDE YÜRÜMEK İSTEYEN KADINLARA POLİS MÜDAHALESİ
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İstiklal Caddesi, 8 Mart, Taksim, Polis, Güncel

İSTİKLAL CADDESİ'NDE YÜRÜMEK İSTEYEN KADINLARA POLİS MÜDAHALESİ

Taksim'den İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yapılmak istenen yürüyüşe polis izin vermedi.

09.03.2020 01:38 | Son Güncelleme: 09.03.2020 01:38
İSTİKLAL CADDESİ'NDE YÜRÜMEK İSTEYEN KADINLARA POLİS MÜDAHALESİ
Taksim'den İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yapılmak istenen yürüyüşe polis izin vermedi. Sıraselviler Caddesi'nde toplanan kalabalık yürüyüşe geçtiği sırada polis, grubun önüne geçerek gaz mermisiyle müdahalede bulundu. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde saat 19.00'da yürüyüş yapılacağı çağrısı yapıldı. Çağrı üzerine polis Taksim'de geniş güvenlik önlemleri aldı. Taksim Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar bariyerlerle kapatılarak girişlere izin verilmedi. Ayrıca Taksim Meydanı'nın üstünde helikopterlerin de dolaştığı görüldü.  32 KADIN GÖZALTINA ALINDIİstiklal Caddesi'nin Sıraselviler girişinde saat 19.00 sıralarında toplanan grup slogan attı. Grup ellerindeki döviz, pankart ve bayraklarla caddeye doğru yürümek istedi. Polis, izin vermeyerek grubun önünü kesti. Grup bir süre sloganlar atıp marş söylerken, polis de grubun dağılması için anonslar yaptı. Ardından polis dağılmayan gruba müdahale etti. Müdahalede 32 kadının gözaltına aldığı ve emniyete götürülen kadınların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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