İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

İstiklal Caddesi'nde yoğunluk İstiklal Caddesi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı Korona tedbirleri hiçe sayıldı Bayramın ikinci gününde Taksim'de yoğunluk yaşandı.

İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

İstiklal Caddesi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Korona tedbirleri hiçe sayıldı

İSTANBUL - Bayramın ikinci gününde Taksim'de yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan İstiklal Caddesi'nde maskesiz ve mesafesiz insan kalabalığı dikkat çekti.

İstanbul'da bayramın ilk günü sakin geçerken ikinci günü sokaklar doldu taştı. İstanbul'un gözbebeği olan Taksim'de bulunan İstiklal Caddesi kalabalığıyla dikkat çekti. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan cadde, pandemi kurallarına uyulmaması dikkat çekti. Nostaljik tramvayda fotoğraf çekilen turistler tramavaya yoğun ilgi gösterdi. İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık sebebi ile nostaljik tramvay ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı