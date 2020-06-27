İstiklal Caddesi'nde yoğunluk YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı(YKS) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar sokaklara akın etti.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı(YKS) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar sokaklara akın etti. Akşam saatlerinde İstiklal Caddesi 'nde yoğunluk yaşandı.

YKS nedeniyle 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 15.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın kalkmasının ardından vatandaşlar sokaklara akın etti. Akşam saatlerinde İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapanların çoğu maske takarken, bazılarının ise sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü.

- İstanbul

Kaynak: DHA