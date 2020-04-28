İstiklal Caddesi'nde yoğunluk
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İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uzun süredir sakin olan İstiklal Caddesi'nde bugün yoğunluk yaşanıyor.

İstiklal Caddesi'nde yoğunluk
28.04.2020 15:19 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:20

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uzun süredir sakin olan İstiklal Caddesi'nde bugün yoğunluk yaşanıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir süredir sakinlik vardı. Ancak havanın da güzel olması nedeniyle İstiklal Caddesi'nde bugün yoğunluk yaşanıyor.Bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarken bazıları ise sosyal mesafe kuralına uymadan İstiklal Caddesi'nde dolaştı. Beyoğlu Belediye Zabıta ekipleri de cadde üzerinde gezerek sosyal mesafe kurallarına uymayanları uyardı.


Kaynak: DHA

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